Общество
ДождьВ Минске между протестующими и ОМОНом произошли столкновения. Видео
«Наша Нiва» пишет, что после этого станцию метро «Немига», у которой произошло столкновение, закрыли. По данным правозащитного центра «Вясна», всего в Минске задержали более 100 протестующих.
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Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Здоровье
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
Как сообщает «Коммерсантъ», Гевонд и Сарик Андреасян получили судебное постановление, в котором указано, что режиссёрам необходимо вернуть более 50 млн рублей компании «Марс Медия».
CT news 18:10
Технологии
Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ
Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования.
Интерфакс 20:00
Технологии
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.
РИА Новости 20:04
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Армия и оружие
Генерал США предложил объявить России полномасштабную войну
«В США очевидно считают, что каждый отставной генерал может запросто угрожать России войной, не осознавая, что если Россия захочет помочь «Талибам», то потери США возрастут в десятки и даже сотни раз», - отмечает специалист.
Avia.pro 20:01
Общество
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:20
Происшествия
На Амурском ГПЗ не подтвердили информацию о задержках зарплат рабочим
В пресс-службе ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщили, что в ходе предварительного расследования причин погромов на Амурском ГПЗ информация о задержках зарплат рабочему персоналу "Ренейссанс Хэви Индастриз" в течение нескольких месяцев не подтвердилась.
РЕН ТВ 03:36
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно
Спорт-Экспресс 12:42
Авто
Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году
По данным британского издания Auto Express, бренд Peugeot планирует модернизировать вседорожник 3008 2022-го модельного года.
Новые автомобили 12:59
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Здоровье
В Техасе за сутки выявили 10 745 случаев коронавируса
В американском штате Техас за сутки выявили 10 745 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:10
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили 03:07
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Нева Спорт вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42
Политика
Посол Украины вызван в МИД Армении
Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру 08:14