Общество
ИА Красная ВеснаВ Минске задержали участников несанкционированных акций протеста
Задержания участников несанкционированных акций протеста произвели сотрудники правопорядка в Минске 14 июля, сообщили на портале незарегистрированного властями правозащитного центра «Весна».
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Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Здоровье
Еще один человек погиб от COVID-19: публикуем новые данные по коронавирусу в крае
По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,2%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 59 муниципальных образованиях края.
НГС24 03:55
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Культура
Сериал «Шучу» с Джимом Керри отменили после второго сезона
Телеканал Showtime решил не продлевать комедийный сериал «Шучу» с Джимом Керри на третий сезон.
Афиша Daily 03:40
Недвижимость
В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Lenta.ru 03:33
Общество
Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы
Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники.
URA.Ru 03:48
Экономика
Травников сообщил, что коронавирус не помешает реализации нацпроектов
Травников взял на особый контроль работу по актуализации нацпроектов в Новосибирской области.
RuNews24.ru 02:44
Экономика
Сбербанк предложил клиентам оформлять кредит на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
ТАСС вчера в 08:35
Происшествия
В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах
7 новостей 02:53
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество
В России за сутки выявили свыше 6500 новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки составило 6537. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
ProstoProSport 13 июля в 04:08
Футбол
Луис Суарес: «Барселона» сама упустила чемпионский титул
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что клуб сам виноват в потере лидерства в Ла Лиге.
Bookmaker-ratings.ru 02:15
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Изъятие детей из многодетной семьи в Оренбуржье признали неправомерным
Прокуратура Оренбургской области признала действия органов опеки и полицейских, которые изъяли четырех детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, неправомерными, нарушающими Семейный кодекс России.
Взгляд.ру 03:32
Футбол
Тренера «Ростова» Карпина обвинили в ущербе деловой репутации РПЛ
Главного тренера ФК «Ростов» обвинили в нанесении ущерба имиджу Российской Премьер-лиги. Об этом Валерий Карпин написал в своем Instagram.
161.ru вчера в 08:50
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Здоровье
Количество коек для больных коронавирусом сократят в Иркутской области
Более 3000 коек в 36 медицинских организациях оборудовали для больных коронавирусом в Иркутской области.
ИА Альтаир 04:00
Экономика
Крупнейшие банки США бойкотируют кредитование нефтегазового сектора
Крупнейшие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора, ограничивая доступ компаний к необходимым им заемным средства и подвергая риску миллионы рабочих мест, пишет газета Wall Street Journal.
ПРАЙМ 03:43
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Происшествия
Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга
В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.
Lenta.ru 01:26
Здоровье
В Приморье от коронавируса скончалось 60 человек
В Приморье за сутки, по словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, выздоровели 123 человека .
Primpress.ru 00:43
Технологии
Bloomberg: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году
Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
«Звезда с выдающейся грудью»: СМИ рассекретили новый роман Харламова
«Шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу «Однажды в России» на ТНТ», — сообщает источник.
7Дней.ру 01:00