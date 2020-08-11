В Минске милиция обстреляла протестующих резиновыми пулями
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Белорусские правоохранители открыли по протестующим в Минске согражданам огонь из травматического оружия. Возле столичного торгового центра «Магнит» ОМОН начал стрелять в демонстрантов резиновыми пулями, сообщает «Радио Sputnik».В источнике
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