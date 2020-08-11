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Общественная служба новостей

В Минске милиция обстреляла протестующих резиновыми пулями

Белорусские правоохранители открыли по протестующим в Минске согражданам огонь из травматического оружия. Возле столичного торгового центра «Магнит» ОМОН начал стрелять в демонстрантов резиновыми пулями, сообщает «Радио Sputnik».В источнике
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Эхо Москвы

ОМОН применяет резиновые пули против протестующих в Минске

Эхо Москвывчера в 15:50
Комсомольская правда

В Минске протестующих разгоняют резиновыми пулями

Комсомольская правдавчера в 16:15
Life.ru

Столкновения и резиновые пули. Что происходит в Белоруссии вечером 11 августа — видео

Life.ruвчера в 15:55
Рамблер

Люди прячутся во дворах: в Минске открыли стрельбу резиновыми пулями

Рамблервчера в 16:33
Газета.Ru

Силовики открыли огонь резиновыми пулями в Минске

Газета.Ruвчера в 15:33
РЕН ТВ

В Минске протестующих у ТЦ обстреляли резиновыми пулями

РЕН ТВвчера в 15:21
News.ru

Протесты в Минске: фото

News.ruвчера в 06:52

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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«Можно было в марте ничего не закрывать»: екатеринбуржцы — о начале учебного года и дистанте

Накануне в прямом эфире E1.RU начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что город готовится к очному началу предстоящего учебного года.
Екатеринбург Онлайн22:35

Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

Поисковая группа в Ононском районе Забайкальского края в среду нашла в озере тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.
ТАСС22:48
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 07:28
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