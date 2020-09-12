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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС. Оппозиция обещала провести «самый громкий и массовый женский марш», всего собралось около 200 человек. Сначала милиция не вмешивалась, сотрудники лишь просили собравшихся разойтись.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАСС11:14
Вести.Ru

«Женский марш» в Минске завершился, а задержания продолжились

Вести.Ru11:27
Эхо Москвы

Более 30 человек задержаны в Минске в ходе «Женского марша»

Эхо Москвы11:02
Телеканал 360°

Белорусская оппозиция прошла маршем по центру Минска

Телеканал 360°10:04
Интерфакс

Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Интерфакс08:43
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русском08:35
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБК09:30

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Танковый парад прошел в Нижнем Тагиле

«Танки, которые выпускаются в Нижнем Тагиле – это уральская марка и уральский характер – крепкий и надежный», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед парадом.
Победа РФ06:56
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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