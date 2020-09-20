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В Минске на акции протеста начались задержания

В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.В источнике
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ИА Красная Весна

Милиция в Минске вновь начала задержания протестующих

ИА Красная Весна11:49
RT на русском

В Минске на акции протеста начались задержания

RT на русском07:51
Национальная служба новостей

В Минске начались задержания участников протестов

Национальная служба новостей08:32
РИА Новости

В Минске начались задержания протестующих

РИА Новости08:15
Газета.Ru

В Минске начались задержания протестующих

Газета.Ru07:53
ТАСС

ГУВД Минска подтвердило задержания протестующих в ходе несанкционированной акции в городе

ТАСС07:43
РЕН ТВ

В Минске начались задержания протестующих

РЕН ТВвчера в 09:47
КП - Беларусь

МВД сообщает, что в Минске 19 сентября «задержаны более 10 человек»

КП - Беларусьвчера в 11:10

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50

Трамп сократил отставание от Байдена в предвыборной гонке

Кандидат на пост президента США демократ Джозеф Байден опережает по популярности действующего главу государства республиканца Дональда Трампа на 8%. За прошедший месяц этот разрыв сократился на 1 пункт, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты прошедшего опроса.
Газета.Ru10:28
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает сохранять историческую память РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости11:32
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Военный эксперт выступил за создание российской военной базы на Кубе

В ближайшем будущем Россия может создать несколько военных баз на Кубе, что будет симметричным ответом на активные действия США и провокации, которые в последнее время наблюдались как на море, так и в воздухе.
Discover2404:26
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