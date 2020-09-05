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РБК
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Cиловики задержали несколько студентов минских вузов, которые вышли на акцию протеста в столице Белоруссии, передает Tut.by. К полудню протестующие стали подходить к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости.В источнике
С чего всё началось
Издание tut.by
 сообщает о задержании группы студентов Белорусского университета на улице Карла Маркса, который идет параллельно проспекту Независимости.
ТАСС08:47
Подробнее о событии
URA.Ru

В Минске задерживают студентов на акции протеста

URA.Ru06:53
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

РБК08:12
Коммерсантъ

В Минске начались задержания протестующих студентов

Коммерсантъ07:41
Национальная служба новостей

Студенческая акция протеста в Минске началась с задержаний

Национальная служба новостей07:19
МонаВиста

В Минске начались задержания на акции протеста студентов

МонаВиста10:49
Говорит Москва

Студенты проводят акцию протеста в центре Минска

Говорит Москва06:24
ТАСС

Правозащитники сообщили о задержании 26 студентов на акции протеста в Минске

ТАСС08:47
КП - Беларусь

В столице Беларуси проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

КП - Беларусь08:04

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Газета.Ru05:23
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
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В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53