В Минске на акции протеста студентов начались задержания
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Cиловики задержали несколько студентов минских вузов, которые вышли на акцию протеста в столице Белоруссии, передает Tut.by. К полудню протестующие стали подходить к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости.В источнике
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