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РБК
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Как пишет издание, задержания начались уже в 12:05: люди в штатском и масках отвели как минимум двух демонстрантов в автобус без номеров. Стихийные акции протеста проходят в разных районах города. По данным Onliner, на улице Карла Маркса задержали более 15 студентов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

РБК08:12
Телеканал 360°

Белорусская милиция задержала троих участников шествия студентов

Телеканал 360°08:11
МонаВиста

В Минске у здания лингвистического университета началась акция протеста

МонаВиставчера в 11:29
URA.Ru

В Минске задерживают студентов на акции протеста

URA.Ru06:53
Говорит Москва

Студенты проводят акцию протеста в центре Минска

Говорит Москва06:24
ТАСС

В Минске студенты и преподаватели лингвистического университета провели акцию протеста

ТАСС08:22
РИА Новости

Силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минска

РИА Новости07:42
КП - Беларусь

В столице Беларуси проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

КП - Беларусь08:04

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Газета.Ru05:23
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Номер мобильного телефона позволяет много узнать о его владельце

Если удалось узнать ФИО владельца телефонного номера, но требуется дополнительная информация, то в сети можно попробовать найти наличие долгов, решения судов, а также данные налоговой службы, заключил специалист.
Evo-rus.com01:58
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

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Внешнеэкономические связивчера в 14:19
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Луговой оценил запись перехваченных переговоров по делу Навального

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News.ru06:37
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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