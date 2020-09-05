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РБК
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Как пишет издание, задержания начались уже в 12:05: люди в штатском и масках отвели как минимум двух демонстрантов в автобус без номеров. Стихийные акции протеста проходят в разных районах города. По данным Onliner, на улице Карла Маркса задержали более 15 студентов.В источнике
С чего всё началось
Издание tut.by
 сообщает о задержании группы студентов Белорусского университета на улице Карла Маркса, который идет параллельно проспекту Независимости.
ТАСС08:47
Подробнее о событии
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

РБК08:12
ТАСС

Правозащитники сообщили о задержании 26 студентов на акции протеста в Минске

ТАСС08:47
Эхо Москвы

Силовики в Минске, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержали сегодня 26 студентов

Эхо Москвы09:34
Коммерсантъ

В Минске начались задержания протестующих студентов

Коммерсантъ07:41
Национальная служба новостей

Студенческая акция протеста в Минске началась с задержаний

Национальная служба новостей07:19
Росбалт

«Дамблдор не допустил бы этого»: в Минске массово протестуют студенты

Росбалт08:05
URA.Ru

В Минске задерживают студентов на акции протеста

URA.Ru06:53
КП - Беларусь

В столице Беларуси проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

КП - Беларусь08:04

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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