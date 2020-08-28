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РИА Новости
РИА Новости

В Минске на акции с участием женщин начались задержания

Акция с участием женщин проходит в пятницу на площади Независимости в Минске, есть задержания, передает корреспондент РИА Новости. Группа женщин и девушек, многие из которых в белой одежде, собрались напротив костела святого Симеона и святой Елены после 19.00 (совпадает с мск).В источнике
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РИА Новости

В Минске прошла акция женщин против насилия

РИА Новостивчера в 14:56
РБК

В Минске на оппозиционном митинге начались задержания

РБКвчера в 13:20
News.ru

На площади Независимости в Минске начали задерживать протестующих

News.ru27 августа в 12:48
Известия

ОМОН начал задержания собравшихся на площади в Минске мужчин

Известиявчера в 12:56
ТАСС

В Минске женщины выстроились в «цепь солидарности» на площади Независимости

ТАССвчера в 12:38
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ru27 августа в 14:20
Комсомольская правда

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Комсомольская правдавчера в 13:03
КП - Беларусь

ОМОН хотел оттеснить женщин из цепи солидарности у Красного костела - белоруски стали в сцепку и запели «Купалинку»

КП - Беларусьвчера в 14:57

РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ruвчера в 16:34

Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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