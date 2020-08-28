В Минске на акции с участием женщин начались задержания
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Акция с участием женщин проходит в пятницу на площади Независимости в Минске, есть задержания, передает корреспондент РИА Новости. Группа женщин и девушек, многие из которых в белой одежде, собрались напротив костела святого Симеона и святой Елены после 19.00 (совпадает с мск).В источнике
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В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости
Комсомольская правдавчера в 13:03