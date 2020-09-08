Общество
Радио SputnikВ Минске начались задержания участников акций в поддержку Колесниковой
В столице Белоруссии начались задержания участников акций в поддержку оппозиционера Марии Колесниковой, передает РИА Новости. В шествиях участвует несколько сотен человек.
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Происшествия
В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 17:48
Экономика
Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн
"Совокупный дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев 2020 финансового года, по оценкам CBO, составил $3 трлн, на $1,9 трлн больше, чем дефицит, зарегистрированный за аналогичный период прошлого года", - говорится в документе.
ТАСС вчера в 18:54
Футбол
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Молодежная сборная России уступила своим сверстникам из Польшы в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru вчера в 13:55
Экономика
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости вчера в 17:10
Общество
Минобороны создало новую структуру для управления недвижимостью
В ведомстве уверены, что появление новой единой структуры сделает управление жилищным фондом эффективнее, сократит время на распределение жилья между служащими, автоматизирует часть процесса.
РБК 02:24
Общество
Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города, передает портал Ykt.ru.
Газета.Ru вчера в 22:56
Общество
Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина "Пар".
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество
В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение
«В связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся Улан-Удэ, переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в 7 школах города (35, 12, 14, 29, 43, 49, 55)», — передаёт «Ариг Ус online» сообщение комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
REGNUM 02:14
Происшествия
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию.
Ведомости вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая поразила поклонников стройной фигурой в купальнике
Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая разместила летнюю фотографию в Instagram. Фанаты были поражены точеной фигурой артистки.
Политическая Экспертиза вчера в 08:53
Происшествия
Двое сотрудников АО «Водоканал-Чита» погибли в канализационном колодце
Чита, 9 сентября 2020, 07:27 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю инициирована доследственная проверка по факту гибели двоих сотрудников АО «Водоканал-Чита» в одном из канализационных колодцев.
REGNUM 00:27
Кино
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM 00:14
Культура
Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская покидает шоу
В популярном трэвел-шоу "Орел и Решка" грядут сильные изменения. Накануне стало известно, что ведущая Алина Астровская покидает проект.
Piter.tv вчера в 03:13
Политика
Песков оценил перспективы заключения Москвой и Токио мирного договора
Власти России надеются, что вопрос подписания мирного договора при новом премьер-министре Японии будет решен.
РБК 02:05
Политика
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 22:11
Общество
Чемезов сообщил о появлении антител после вакцинации от коронавируса
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сделал прививку отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил журналистам в среду, передает «РИА Новости».
РБК 02:16
Политика
Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций против белорусских чиновников.
Вести.Ru 00:43
Политика
Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
"Если сегодня Белоруссия рухнет, следующая будет Россия", - сказал белорусский лидер.
Газета.Ru вчера в 12:14
Общество
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия вчера в 06:09
Политика
Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального
Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» политика Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости 02:24
Гаджеты
Она гигантская. GeForce RTX 3090 сфотографировали рядом с GeForce RTX 3080 и RTX 3070
В Сети впервые появилось фото, на котором позируют вместе все три анонсированные Nvidia модели линейки GeForce RTX 30 — RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070.
iXBT.com 02:31
Футбол
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Нападающий Криштиану Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии, сообщает официальный Twitter Лиги наций.
Газета.Ru вчера в 18:05
Транспорт
В среду в Петербурге наблюдаются 6-балльные пробки
В 9:00 9 сентября в Петербурге наблюдаются 6-балльные пробки. Так их оценил сервис "Яндекс.Пробки".
Neva.Today 02:15
Происшествия
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Двое фигурантов уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в Москве признали вину и заключили сделку со следствием, сообщил их адвокат Игорь Трунов.
RT на русском 00:58
Шоу-бизнес
Кристина Асмус «разделась на камеру» из-за жары
В подписи к видео Асмус сообщила, что «опять разделась на камеру» и предложила подписчикам посмотреть на это «без регистрации и смс».
Актуальные Новости 01:55
Политика
Тихановская обратилась к россиянам
Тихановская заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.
РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес
Ольга Орлова удивила фанатов фото в откровенном купальнике
По мнению некоторых подписчиков, купальник оказался уж слишком откровенным, о чем они поспешили сообщить Орловой в комментариях.
Evo-rus.com вчера в 10:20
Гаджеты
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
РБК вчера в 11:53
Общество
Штаб Бабарико сообщил, что член КС оппозиции Знак не выходит на связь
Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь.
РИА Новости 02:36
Армия и оружие
Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе
Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета.
РИА Новости вчера в 02:12