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Ведомости
Ведомости

В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива». Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции.В источнике
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URA.Ru

В Минске строители вышли на помощь протестующим студентам

URA.Ru07:32
ТАСС

Минские студенты вновь вышли на проспект Независимости после разгона силовиками

ТАСС06:49
Комсомольская правда

В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции студентов

Комсомольская правда06:08
РБК

В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

РБК05:30
РИА Новости

В Минске на акциях студентов начались задержания

РИА Новости05:27
Коммерсантъ

Милиция Минска о задержания студентов: их никто не похищает

Коммерсантъ06:19
Известия

Число бастующих студентов в Минске выросло до 10 тыс

Известия08:21
КП - Беларусь

В Минске проходит Марш студентов в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит в стране

КП - Беларусь05:23

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru07:54
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