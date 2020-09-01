В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
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ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива». Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции.В источнике
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В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции студентов
Комсомольская правда06:08