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Ведомости
Ведомости

В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива». Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ОМОН разогнал студентов в районе площади Победы в Минске

ТАСС06:49
Lenta.ru

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

Lenta.ru05:38
Комсомольская правда

В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции студентов

Комсомольская правда06:08
РБК

В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

РБК05:30
РИА Новости

В Минске ОМОН разогнал студенческие акции протеста

РИА Новости05:27
Известия

В Минске начались задержания протестующих студентов

Известия06:34
Коммерсантъ

В Минске милиция задержала несколько десятков протестующих студентов

Коммерсантъ05:00
КП - Беларусь

В Минске проходит Марш студентов в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит в стране

КП - Беларусь05:23

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное дело00:33
2K

Ноябрьские игры планируют для PlayStation 5 и Xbox Series X

Поскольку уже точно известно, что Xbox Series X стартует на рынке 5 ноября, дата 13 ноября может быть связана только с каким-либо крупным событием с PlayStation 5. Создатели видеоигр, конечно же, привязали презентации к началу продаж PS5, считают эксперты.
Goroday.ru30 августа в 08:04
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ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
25

Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну

Веские причины и доказательства Заместитель командира Юго-Восточной погранохраны Юха Кивеля в разговоре с Yle уточнил, что владение недвижимостью в Финляндии не является причиной для въезда в страну.
РБК Санкт-Петербург05:33
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В Астрахани машина провалилась под землю посреди проезжей части

ЧП случилось накануне днем на перекрестке улиц Академика Королева и Савушкина, в соцсетях одно за другим стали появляться фото и видео жуткого зрелища: автомобиль проваливается в асфальт передними колесами, спустя секунду, уходит передней частью и, еще через некоторое время погружается почти до середины корпуса.
Российская газета04:51
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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