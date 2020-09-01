На прошлой неделе с помощью удивительной команды Черри родила красивую и здоровую дочь — Лиру Антарктиду Сиборн Ширан. Мы просто без ума от нее. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, и мы просто на седьмом небе от счастья. Надеюсь, вы сможете уважать нашу частную жизнь в это особенное время.

Эд Ширан Британский музыкант