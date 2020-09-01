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Lenta.ru
Lenta.ru

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

Студенты с бело-красно-белыми флагами, убегающие от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ), попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by. Видеозапись сделана 1 сентября возле главного здания БГУ.В источнике
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Фонтанка.Ру

В Минске снова начались жесткие задержания и избиения. Студенческий протест подавляет ОМОН

Фонтанка.Ру11:26
Коммерсантъ

В марше студентов в Минске участвуют более 1,5 тыс. человек

Коммерсантъ09:12
РБК

В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

РБК05:30
ТАСС

Минские студенты вновь вышли на проспект Независимости после разгона силовиками

ТАСС06:49
Известия

Число бастующих студентов в Минске выросло до 10 тыс

Известия08:21
Lenta.ru

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

Lenta.ru05:38
Газета.Ru

Студенты вернулись в центр Минска после разгона силовиками

Газета.Ru09:51
КП - Беларусь

В Минске проходит Марш студентов в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит в стране

КП - Беларусь05:23

Британский музыкант Эд Ширан стал отцом

На прошлой неделе с помощью удивительной команды Черри родила красивую и здоровую дочь — Лиру Антарктиду Сиборн Ширан. Мы просто без ума от нее. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, и мы просто на седьмом небе от счастья. Надеюсь, вы сможете уважать нашу частную жизнь в это особенное время.
Эд Ширан
Британский музыкант
Inc-news.ru08:01
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру10:59

На военной эмблеме САФУ появились топоры и факел

Семантика элементов — северное сияние (эмблема САФУ), офицерский щит (исторический знак офицерского состава русской армии), факел (символ знаний и просвещения), топоры (элементы исторической эмблемы инженерных войск) и шестерня (символ технических профессий) — отражает особенности функционального назначения и специфику выполняемых задач Военного учебного центра САФУ.
Двина-Информ29 августа в 11:56

Юрист ФБК обратился в суд из-за ситуации с Навальным

20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело.
Иван Жданов
Интерфакс09:18
29

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Дело в том, что 3–5 сентября еще будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена — вакцинация начнется только 5 сентября.
Александр Гинцбург
Учёный
Коммерсантъ11:03
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Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
0:14
Car.ru01:03