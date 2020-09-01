ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
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Студенты с бело-красно-белыми флагами, убегающие от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ), попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by. Видеозапись сделана 1 сентября возле главного здания БГУ.В источнике
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