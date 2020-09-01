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Ведомости
Ведомости

В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива». Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции.В источнике
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Известия

В Минске начались задержания протестующих студентов

Известия06:34
РИА Новости

В Минске начались задержания протестующих

РИА Новости09:21
Газета.Ru

Студенты вернулись в центр Минска после разгона силовиками

Газета.Ru09:51
ТАСС

ОМОН начал задерживать протестующих студентов у стадиона «Динамо» в Минске

ТАСС09:46
РБК

В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

РБК05:30
Коммерсантъ

Милиция Минска о задержании студентов: их никто не похищает

Коммерсантъ06:19
Комсомольская правда

В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции студентов

Комсомольская правда06:08