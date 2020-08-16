В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
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Минск, 16 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.В источнике
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