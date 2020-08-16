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REGNUM
REGNUM

В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек

Минск, 16 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.В источнике
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RT на русском

Как прошёл протестный митинг в Минске

RT на русском14:33
ТАСС

Акция оппозиции в Минске собрала десятки тысяч людей и продолжалась более пяти часов

ТАСС12:59
Известия

Сторонники оппозиции двинулись в центр Минска

Известия11:11
РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:37
Говорит Москва

СМИ сообщили о 200 тысячах участников митинга оппозиции в белорусской столице

Говорит Москва10:21
РИА Новости

Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

РИА Новости11:28
Газета.Ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Газета.Ru03:03
КП - Беларусь

Фотофакт: белорусы на митинге за перемены у стелы в Минске 16 августа

КП - Беларусь09:34

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
13

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
26

Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газетавчера в 03:45
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ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.
Ведомости13 августа в 17:21
18

Военные ЛНА отбили атаку террористов ИГ на город в южной части Ливии

Глава отдела государственного управления по патрулированию пустыни на юге Ливии Усама Асмун сообщил, что его подчиненные при содействии военных Ливийской национальной армии накануне отразили попытку атаки боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство"1. Боевики планировали нападение на район Гаддува, который находится в 70 километрах от Сабхи.
NewInform06:07

Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Салон представительского седана оказался полностью раскрыт до премьеры: детальной съёмкой поделилась пресс-служба Daimler, а оценить внутреннее убранство целиком позволили другие изображения из фирменной галереи.
Motorвчера в 11:18
2

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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