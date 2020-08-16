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REGNUM
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В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек

Минск, 16 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.В источнике
С чего всё началось
В Минске на общегражданское шествие, которое началось у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, пришло порядка 200 тыс. человек, сообщает белорусский портал Tut.by
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Znak.comвчера в 10:50
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РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:37
ТАСС

Акция оппозиции в Минске собрала десятки тысяч людей и продолжалась более пяти часов

ТАССвчера в 12:59
РИА Новости

Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

РИА Новостивчера в 11:28
Коммерсантъ

Главные новости за выходные 15–16 августа

Коммерсантъвчера в 12:01
RT на русском

Как прошли протесты в Белоруссии

RT на русском17:38
Известия

Сторонники оппозиции двинулись в центр Минска

Известиявчера в 11:11
Газета.Ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Газета.Ruвчера в 03:03
КП - Беларусь

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

КП - Беларусьвчера в 12:17

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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Российский Су-35 погонял в небе американский F-22

Информационные ресурсы сообщают о том, что между российским истребителем Су-35 и американским F-22 мог иметь место некий инцидент, в котором российский боевой самолёт вышел победителем, так как смог несколько раз зайти в хвост американскому боевому самолёту, тем самым продемонстрировав готовность атаковать.
Avia.pro13 августа в 20:01
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В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
8

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
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Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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