Российский Су-35 погонял в небе американский F-22

Информационные ресурсы сообщают о том, что между российским истребителем Су-35 и американским F-22 мог иметь место некий инцидент, в котором российский боевой самолёт вышел победителем, так как смог несколько раз зайти в хвост американскому боевому самолёту, тем самым продемонстрировав готовность атаковать.