В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
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Минск, 16 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.В источнике
С чего всё началось
В Минске на общегражданское шествие, которое началось у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, пришло порядка 200 тыс. человек, сообщает белорусский портал Tut.by
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