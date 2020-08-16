Кортеж Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку в Минске
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Усиленные наряды ОМОН стягиваются к Дому правительства в Минске, где в 12:00 начнется митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. К Дому правительства прибыл президентский кортеж Лукашенко, у здания находится техника, а сотрудники полиции перекрыли входы.В источнике
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Митинг в поддержку Лукашенко: Президентский кортеж прибыл к Дому Правительства в Минске
Комсомольская правда04:35