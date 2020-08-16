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Экономика сегодня

Кортеж Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку в Минске

Усиленные наряды ОМОН стягиваются к Дому правительства в Минске, где в 12:00 начнется митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. К Дому правительства прибыл президентский кортеж Лукашенко, у здания находится техника, а сотрудники полиции перекрыли входы.В источнике
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Lenta.ru

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

Lenta.ru07:02
РБК

Кортеж Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

РБК05:15
Комсомольская правда

Митинг в поддержку Лукашенко: Президентский кортеж прибыл к Дому Правительства в Минске

Комсомольская правда04:35
RT на русском

В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

RT на русском04:55
Коммерсантъ

Центр Минска перекрыт перед митингами за и против Лукашенко

Коммерсантъ04:21
РИА Новости

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости06:17
ТАСС

На площади Независимости в Минске находятся около 400 человек

ТАСС05:12

Путин пообщался с Лукашенко по вопросам беспорядков в Белоруссии

Ранее Лукашенко на совещании, которое состоялось сегодня, 15 августа, заявил о намерении связаться с российским лидером, чтобы переговорить на тему беспорядков в республике, вспыхнувших после выборов.
Экономика сегоднявчера в 07:08
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Белорусский посол в Словакии выступил в поддержку демонстрантов

Братислава, 16 августа 2020, 12:27 — REGNUM О своей поддержке участников протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов главы республики 9 августа, заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.
REGNUM05:27
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«Аталанта» может приобрести хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука

Напонмим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар» со счетом 1:0, автором победного мяча стал Алексей Миранчук.
REGNUM07:55