Кортеж Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку в Минске

Усиленные наряды ОМОН стягиваются к Дому правительства в Минске, где в 12:00 начнется митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. К Дому правительства прибыл президентский кортеж Лукашенко, у здания находится техника, а сотрудники полиции перекрыли входы.