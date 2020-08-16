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В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж

У Дома правительства в Минске начинается митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Комсомольская правда

Люди собираются на митинг в поддержку Лукашенко в Минске

Комсомольская правда06:03
РБК

Кортеж Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

РБК05:15
Коммерсантъ

ГАИ перекрыла движение по проспекту Независимости в центр Минска

Коммерсантъ06:11
РИА Новости

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости06:17
RT на русском

В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

RT на русском04:55
Lenta.ru

В центр Минска стянули ОМОН

Lenta.ru04:53
ТАСС

Президентский кортеж прибыл к месту проведения митинга в поддержку Лукашенко

ТАСС04:47

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 08:31
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
REGNUM11:28
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