Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске. В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы.

В Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

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