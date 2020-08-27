Общество
News.ruВ Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек
Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске. В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы.
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Общество
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.
РИА Новости 18:46
Политика
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомости 10:20
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым
Премьера картины Джаника Файзиева Вратарь галактики, одну из ролей в котором сыграл обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов, состоялась в столичном кинотеатре Октябрь 26 августа.
iReactor вчера в 06:55
Политика
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке.
РБК 04:19
Политика
Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ
«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ru 11:19
Политика
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента.
Известия 18:42
Политика
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 06:43
Кино
Московские парки присоединятся к акции «Ночь кино»
Культуромания 10:48
Игры
Опубликованы новые геймплейные ролики Mafia: Definitive Edition
CyberSport.ru 04:20
Политика
Путин обратился с просьбой к россиянам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал граждан страны иметь в виду, что коронавирус никуда не делся, и попросил соблюдать ограничительные меры.
Rambler News Service 07:19
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака»
Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться.
Чемпионат вчера в 17:58
Общество
Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию
Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.
Ридус 04:01
Футбол
«Кайрат» вышел во второй раунд Лиги Европы, Вагнер Лав сделал дубль
Игра на стадионе "Алматы Орталык" завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал нападающий Вагнер Лав.
Матч ТВ 12:10
Хоккей
Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ
МК-Спорт вчера в 03:49
Общество
Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста
В Минске на акции протеста в четверг были задержаны более 180 человек, в числе задержанных около 15 журналистов.
Интерфакс 16:45
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте
CT news вчера в 02:15
Экономика
Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина
Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.
Коммерсантъ 17:20
Общество
Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok
Крупнейшая в США сеть супермаркетов Walmart подала совместную с компаний Microsoft заявку на покупку китайского приложения TikTok.
Коммерсантъ 19:32
Спорт
Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 10:32
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию после инцидента в Сирии
В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости 17:20
Экономика
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года).
REGNUM 17:38
Авто
Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Как сообщает Ufanotes.ru, известное британское издание Autocar составило список авто, которые производились и производятся очень долгое время, дольше, чем другие машины.
Уфимские Заметки вчера в 10:50
Общество
«Два диплома» доведут СахГУ до иностранной границы в 2021 году
Лимаренко просит поговорить с родителями старшеклассников, чтобы выяснить, каких направлений подготовки им не хватает и ввести их в СахГУ.
Сахалин.Инфо 25 августа в 22:50
Хоккей
Каспарайтис призвал НХЛ продолжать играть
Все стороны высказали своё мнение, но нужно продолжать играть, ведь спортсмены играют не бесплатно. Одно дело политика, другое дело спорт.
Sport.ru 17:30
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета 09:18
Экономика
Производители предупредили о подорожании мороженого на треть
Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой приостановить ее.
Известия 18:30
Общество
Фотоконкурс «Мисс пляж Приморья-2020» стремительно набирает обороты
13 участниц, более 1000 оценок, 10-ки тысяч просмотров: конкурс пляжного фото стремительно набирает обороты на сайте vestiprim.ru.
ВЕСТИ: Приморье 00:56