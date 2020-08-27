Общество

News.ruNews.ruВ Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске. В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы.
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Колонна протестующих идет маршем на площадь Независимости в Минске

РЕН ТВ11:57

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Коммерсантъ12:25

Колонна протестующих выдвинулась от площади Свободы в Минске к Красному костелу

ТАСС12:09

Около 1 тыс. людей идут маршем в сторону площади Независимости в Минске

Известия11:57

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News.ru13:09
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