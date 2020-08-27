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News.ru
News.ru

В Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске. В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы.В источнике
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РЕН ТВ

Колонна протестующих идет маршем на площадь Независимости в Минске

РЕН ТВ11:57
Коммерсантъ

В центре Минска снова проходит акция протеста

Коммерсантъ12:25
ТАСС

Колонна протестующих выдвинулась от площади Свободы в Минске к Красному костелу

ТАСС12:09
Известия

Около 1 тыс. людей идут маршем в сторону площади Независимости в Минске

Известия11:57
News.ru

В Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

News.ru13:09

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
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Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости14:37
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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