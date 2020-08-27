В Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске. В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы.