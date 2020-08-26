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Известия
Известия

В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания

В Минске на площади Независимости силовики массово задерживают людей. Об этом в среду, 26 августа, сообщил корреспондент «Известий» с места событий. По его словам, на площади больше сотни силовиков, они забирают людей в автозаки.В источнике
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Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфакс14:35
Известия

В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания

Известия13:57
Фонтанка.Ру

В Минске протестующих вновь разгоняют и задерживают. ОМОН заблокировал около ста человек в костеле, государство отключает интернет

Фонтанка.Ру14:15
Московский Комсомолец

В центре Минска разогнали протестующих и заперли их в костеле

Московский Комсомолец14:02
Эхо Москвы

Подразделения белорусского ОМОНа этим вечером прибыли на площадь Независимости в Минске

Эхо Москвы14:01
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБК14:15
Коммерсантъ

В центре Минска ОМОН разогнал протестующих

Коммерсантъ13:49

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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