В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания
Смотрите также
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
В Сирии российский БТР протаранил американский
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ
Во Франции переименуют «Десять негритят» Агаты Кристи
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке
Силовики перекрыли протестующим путь к резиденции Лукашенко в Минске
Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
В Минске на площади Независимости силовики массово задерживают людей. Об этом в среду, 26 августа, сообщил корреспондент «Известий» с места событий. По его словам, на площади больше сотни силовиков, они забирают людей в автозаки.В источнике
Подробнее о событии