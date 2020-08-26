В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания

В Минске на площади Независимости силовики массово задерживают людей. Об этом в среду, 26 августа, сообщил корреспондент «Известий» с места событий. По его словам, на площади больше сотни силовиков, они забирают людей в автозаки.