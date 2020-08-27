На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
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Практически сразу после начала акции на площадь были переброшены силы ОМОНа На площади Независимости в Минске белорусские силовики задержали несколько десятков человек во время пресечения акции протеста, пишет ТАСС.В источнике
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