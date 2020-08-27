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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

Практически сразу после начала акции на площадь были переброшены силы ОМОНа На площади Независимости в Минске белорусские силовики задержали несколько десятков человек во время пресечения акции протеста, пишет ТАСС.В источнике
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Газета.Ru

В Минске 27 августа полиция задержала 261 протестующего

Газета.Ruвчера в 04:18
Эхо Москвы

Власти Минска помешали проведению акции оппозиции в центре города

Эхо Москвывчера в 15:02
Дождь

В Минске на площади Независимости задержали протестующих

Дождьвчера в 12:46
Комсомольская правда

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Комсомольская правдавчера в 13:03
RT на русском

Как прошла очередная акция протеста в Минске

RT на русскомвчера в 17:51
News.ru

В Минске в ходе акции на площади Независимости задержали более 100 человек

News.ru27 августа в 16:27
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАСС27 августа в 14:02
КП - Беларусь

27 августа в Минске задержали более 180 человек, журналистов принуждали удалять фотографии

КП - Беларусьвчера в 02:00

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ruвчера в 10:25
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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