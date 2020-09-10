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РИА Новости
РИА Новости

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.В источнике
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Новые Известия

Весь состав президиума КС оппозиции «нейтрализован», кроме Алексиевич

Новые Известиявчера в 09:29
РЕН ТВ

Кто куда: белорусский Координационный совет лишился почти всех лидеров

РЕН ТВ19:44
Национальная служба новостей

Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову

Национальная служба новостейвчера в 16:59
Новая газета

Зачистка. Из семи членов президиума белорусского координационного совета оппозиции на свободе в стране осталась только Светлана Алексиевич

Новая газетавчера в 13:19
РИА Новости

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

РИА Новости20:14
REGNUM

Координационный совет белорусской оппозиции обезглавлен

REGNUMвчера в 06:30
Infox.ru

Одних посадили, другие сбежали: Алексиевич осталась за лидера оппозиции в Белоруссии

Infox.ruвчера в 06:13

В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Разработку проектов новейших подлодок пятого поколения Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжает по собственной инициативе и за свой счет, заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов, 9 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 03:23
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 06:23
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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