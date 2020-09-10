РЕН ТВ 6

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.