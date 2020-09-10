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РИА Новости
РИА Новости

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.В источнике
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РИА Новости

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

РИА Новости20:14
Телеканал 360°

За решетку или за границу. В белорусском Координационном совете остался 1 человек

Телеканал 360°18:10
Infox.ru

Одних посадили, другие сбежали: Алексиевич осталась за лидера оппозиции в Белоруссии

Infox.ruвчера в 06:13
Новая газета

Зачистка. Из семи членов президиума белорусского координационного совета оппозиции на свободе в стране осталась только Светлана Алексиевич

Новая газетавчера в 13:19
Эхо Москвы

В Белоруссии задержали, либо выдворили за границу всех членов президиума совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич

Эхо Москвывчера в 07:06
REGNUM

Координационный совет белорусской оппозиции обезглавлен

REGNUMвчера в 06:30
Национальная служба новостей

Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову

Национальная служба новостейвчера в 16:59

Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Брюссель, 9 сентября 2020, 16:27 — REGNUM Предложение выдвинуть кандидата в президенты Белоруссии на минувших выборах Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира внёс 9 сентября лидер Европейской народной партии Дональд Туск в своём Twitter.
REGNUMвчера в 09:27
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Большинство россиян не работают по специальности, указанной в дипломе

Согласно опросу, проведенному интернет-ресурсами «Работа.ру» и «Рамблер», большинство граждан РФ (64%) не работают по специальностям, полученным в учебных заведениях (от училищ до вузов).
Южный Федеральный02:39
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

«Российских хакеров» подозревают в атаке на штаб Байдена

Источники Reuters заявили, что консалтинговая фирма, оказывающая услуги кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену, подвергалась хакерским атакам, предположительно, из России.
Аргументы и Факты02:41

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом.
Российская газета01:35

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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В Приморье сократили число коек для пациентов с коронавирусом

Медицинские учреждения Приморского края, которые в период пика пандемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с этим диагнозом, постепенно возвращаются к работе по основному профилю.
Российская газета00:31
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

Ранее СМИ сообщили, что актеры сблизились во время съемок фильма «Чернобыль: Бездна», режиссером которого выступил Козловский, а Акиньшина в картине играла главную роль, пишет Экспресс газета.
Shraibikus News01:54
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