В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.В источнике
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