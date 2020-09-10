Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

РИА Новости20:14
РЕН ТВ

Кто куда: белорусский Координационный совет лишился почти всех лидеров

РЕН ТВ19:44
Infox.ru

Одних посадили, другие сбежали: Алексиевич осталась за лидера оппозиции в Белоруссии

Infox.ruвчера в 06:13
Национальная служба новостей

Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову

Национальная служба новостейвчера в 16:59
Эхо Москвы

В Белоруссии задержали, либо выдворили за границу всех членов президиума совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич

Эхо Москвывчера в 07:06
REGNUM

Координационный совет белорусской оппозиции обезглавлен

REGNUMвчера в 06:30
Телеканал 360°

За решетку или за границу. В белорусском координационном совете остался 1 человек

Телеканал 360°18:10

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Какие условия предлагают российские "дочки" Белорусская "дочка" Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
РБК04:30

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
21

Eilenkrig и The Hatters выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

На площади 1905 года с коллективом Eilenkrig свою программу представит российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг, выступавший с сольным концертом в Carnegie Hall, обладатель премии "Музыкант года" по версии "Радио Jazz 89.1", ведущий шоу "Большой джаз" и авторской музыкальной программы "Клуб Шаболовка, 37" на телеканале "Россия-Культура".
ТАССвчера в 03:06
3

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
145

Конец «украинского чуда»: как так вышло

В прошлом месяце в украинской зеленой энергетике все же произошло важное событие, необходимость которого обсуждалась последний год: был принят закон, согласно которому зеленый тариф выкупа электроэнергии у большинства недавно построенных солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций снижается на 15 и 7,5 процента соответственно.
РИА Новости01:00
14