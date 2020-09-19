Женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки
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«Меня пытали, грозили засунуть дубинку в глотку, снимали трусы». В Минске на марше задержали и избили студента — из отделения милиции его увезли на скорой
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Традиционный женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by. Момент задержания Багинской попал на видео, которое опубликовал канал.В источнике
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