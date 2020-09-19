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Lenta.ru
Lenta.ru

Женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки

Традиционный женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by. Момент задержания Багинской попал на видео, которое опубликовал канал.В источнике
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Lenta.ru

Женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки

Lenta.ru10:00
RT на русском

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

RT на русском09:15
РИА Новости

В Минске протестующие попытались отобрать микрофон у журналистки

РИА Новости10:07
Коммерсантъ

В Минске проходит женский марш

Коммерсантъ08:57
РБК

На акции протеста в Минске начались задержания

РБК10:06
ТАСС

В Минске задержали активистку Нину Багинскую

ТАСС10:08
Эхо Москвы

Акция белорусской оппозиции, анонсированная как «блестящий марш», проходит сегодня в Минске

Эхо Москвы09:31

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк17 сентября в 12:11
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Урал — Зенит 0:1 (Перерыв)

Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков) Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2001-2006, 2010-2015, 2016/17 289120 Артем Дзюба 2015-н.в.
Спорт-Экспресс09:59