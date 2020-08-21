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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

Вечером в пятницу, 21 августа, в Минске проходит акция «Цепь покаяния», пишет РБК со ссылкой на Tut.by и Telegram-канал Nexta. Уточняется, что цель акции — выражение протеста против насилия со стороны силовиков. Активисты выстраиваются от урочища Куропаты на северо-восточной границ.В источнике
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Известия

Укутанные одним флагом: протесты в Минске перешли в беззвучный режим

Известиявчера в 14:44
RT на русском

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

RT на русскомвчера в 14:20
РИА Новости

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

РИА Новостивчера в 14:00
Коммерсантъ

В Минске прошла массовая акция «Цепь покаяния»

Коммерсантъвчера в 15:49
РБК

Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

РБКвчера в 13:38
Газета.Ru

Жители Минска выстраиваются в «Цепь покаяния» через весь город

Газета.Ruвчера в 13:25
ТАСС

Митингующие выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах Минска

ТАССвчера в 13:00

Израиль нанес танковый удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа

Израильская армия атаковала объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск радикалами ракеты по территории страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.
Газета.Ru00:55
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01

Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
RT на русском02:35

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление

Точный диагноз, поставленный Алексею Навальному, исключает отравление, заявил главный врач омской больницы, где лечится оппозиционер, Александр Мураховский, 21 августа сообщает пресс-служба регионального минздрава.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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