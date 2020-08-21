В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
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Вечером в пятницу, 21 августа, в Минске проходит акция «Цепь покаяния», пишет РБК со ссылкой на Tut.by и Telegram-канал Nexta. Уточняется, что цель акции — выражение протеста против насилия со стороны силовиков. Активисты выстраиваются от урочища Куропаты на северо-восточной границ.В источнике
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