В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

Вечером в пятницу, 21 августа, в Минске проходит акция «Цепь покаяния», пишет РБК со ссылкой на Tut.by и Telegram-канал Nexta. Уточняется, что цель акции — выражение протеста против насилия со стороны силовиков. Активисты выстраиваются от урочища Куропаты на северо-восточной границ.