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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.В источнике
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RT на русском

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

RT на русском14:20
РИА Новости

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

РИА Новости14:00
Lenta.ru

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

Lenta.ru12:39
РБК

Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

РБК13:38
Газета.Ru

Жители Минска выстраиваются в «Цепь покаяния» через весь город

Газета.Ru13:25
ТАСС

Митингующие выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах Минска

ТАСС13:00
Известия

Укутанные одним флагом: протесты в Минске перешли в беззвучный режим

Известия14:44

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
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Соратники Навального рискуют его жизнью

Соратники Навального по «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) восприняли заключение главврача негативно: они настаивают на перевозке блогера в Германию, обвиняя в соцсетях российских врачей в намеренном воспрепятствовании этому.
Политика Сегодня07:32
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
Pravda.Ru13:21
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В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости14:32
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