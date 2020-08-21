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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.В источнике
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Коммерсантъ

В Минске прошла массовая акция «цепь покаяния»

Коммерсантъвчера в 15:49
ТАСС

Митингующие выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах Минска

ТАССвчера в 13:00
РИА Новости

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

РИА Новостивчера в 14:00
Известия

Укутанные одним флагом: протесты в Минске перешли в беззвучный режим

Известиявчера в 14:44
РБК

Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

РБКвчера в 13:38
Газета.Ru

Жители Минска выстраиваются в «Цепь покаяния» через весь город

Газета.Ruвчера в 13:25
RT на русском

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

RT на русскомвчера в 14:20
КП - Беларусь

В Минске проходит Цепь солидарности

КП - Беларусьвчера в 12:46

Футболиста Романа Широкова обвинили в покушении на убийство

Адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого во время товарищеского матча избил известный по выступлениям за «Зенит» и сборную России Роман Широков, заявил, что расценивает данный инцидент как покушение на убийство.
Общественная служба новостейвчера в 08:54
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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Военные Беларуси обеспокоены наращиванием боевой силы у границ с ЕС

В рамках учений привлекаются ракетные комплексы, силы артиллерии, бронетехника, авиация и т.д. Военные Беларуси утверждают, что зафиксировали повышение со стороны ЕС разведывательной активности.
Актуальные Новостивчера в 12:36

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
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Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».
Росбалтвчера в 09:31
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русскомвчера в 11:44

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
Pravda.Ruвчера в 13:21
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