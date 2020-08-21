Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.
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В Минске прошла массовая акция «Цепь покаяния»

Коммерсантъ15:49

Жители Минска выстраиваются в «Цепь покаяния» через весь город

Газета.Ru13:25

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

РИА Новости14:00

Укутанные одним флагом: протесты в Минске перешли в беззвучный режим

Известия14:44

Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

РБК13:38

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

RT на русском14:20

Митингующие выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах Минска

ТАСС13:00
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Христианскую церковь в Турции сделают мечетью

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Музыка

Новый альбом выпустила американская группа «The Killers»

Как сообщает портал «daily.afisha.ru», сегодня, 21 августа, в пятницу, альбом должен был дебютировать еще в конце мая.
ГЛАС.RU 10:40
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Происшествия

Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

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Общество

Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей

Установлено, что такая продолжительность сна оптимальна для восстановления организма.
Lenta.ru 21:42
Здоровье

Назван защищающий от рака печени напиток

Австралийские ученые выяснили, что употребление по меньшей мере двух чашек кофе в день значительно снижает риск возникновения рака печени, сообщает в пятницу, 21 августа, MedicalXpress.
Известия 18:39
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Политика

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске.
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Хоккей

Гол Проворова помог «Филадельфии» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

Газета.Ru 21:41
Общество

Доктор Мясников осудил поведение Ефремова в суде

Ефремов труслив, чтобы ответить за свое преступление, считает Мясников.
Народные новости 17:46
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Общество

Выявлена опасность хранящихся рядом со смартфоном предметов

Ранее Александр Тимофеев рассказал об опасности, которую несут беспроводные наушники.
Lenta.ru 22:15
Происшествия

Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа.
Пятый канал 19:57
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Происшествия

В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего, предположительно это ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Российская газета 21:10
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Здоровье

Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление

«Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — подтвердил Мураховский.
ИА Красная Весна 16:42
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Общество

Перечислены продукты для полноценного завтрака

Продукты для правильного завтрака в эфире с радио Sputnik перечислила доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.
Lenta.ru 19:51
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Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
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В США заявили, что российский корабль может стать самым мощным в мире

Тяжелый атомный крейсер ВМФ России "Адмирал Нахимов" может стать самым мощным надводным военным кораблем в мире после модернизации.
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

РБК 22:45
Армия и оружие

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
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АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Концерн "АвтоВАЗ" анонсировал новый конкурс, в рамках которого любой совершеннолетний житель РФ может предложить название для грядущей новинки LADA.
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Тела двух девочек нашли в затопленном котловане в Забайкалье

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ЦСКА намерен предложить за хавбека «Спортинга» Палинью 12 млн евро

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Ремастер Crysis выйдет на PC, PS4 и Xbox One 18 сентября

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Новиков выразил надежду на новые трансферы в «Динамо»

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Станция "Рижская" московского метрополитета закрывается на год с 22 августа для замены эскалаторов и ремонта вестибюля, передает РИА "Новости" сообщение столичного дептранса.
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