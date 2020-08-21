Общество
Lenta.ruВ Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.
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Религия
Христианскую церковь в Турции сделают мечетью
Известия 15:32
Музыка
Новый альбом выпустила американская группа «The Killers»
Как сообщает портал «daily.afisha.ru», сегодня, 21 августа, в пятницу, альбом должен был дебютировать еще в конце мая.
ГЛАС.RU 10:40
Политика
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ru 06:06
Происшествия
Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального было обнаружено опасное вещество.
JustMedia 02:12
Общество
Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей
Установлено, что такая продолжительность сна оптимальна для восстановления организма.
Lenta.ru 21:42
Здоровье
Назван защищающий от рака печени напиток
Австралийские ученые выяснили, что употребление по меньшей мере двух чашек кофе в день значительно снижает риск возникновения рака печени, сообщает в пятницу, 21 августа, MedicalXpress.
Известия 18:39
Политика
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске.
Piter.tv 08:23
Общество
Доктор Мясников осудил поведение Ефремова в суде
Ефремов труслив, чтобы ответить за свое преступление, считает Мясников.
Народные новости 17:46
Общество
Выявлена опасность хранящихся рядом со смартфоном предметов
Ранее Александр Тимофеев рассказал об опасности, которую несут беспроводные наушники.
Lenta.ru 22:15
Происшествия
Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа.
Пятый канал 19:57
Происшествия
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего, предположительно это ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Российская газета 21:10
Здоровье
Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление
«Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — подтвердил Мураховский.
ИА Красная Весна 16:42
Общество
Перечислены продукты для полноценного завтрака
Продукты для правильного завтрака в эфире с радио Sputnik перечислила доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.
Lenta.ru 19:51
Здоровье
Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Дело 08:46
Политика
Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, например, из Украины, передает БелТА.
Газета.Ru 11:02
Армия и оружие
В США заявили, что российский корабль может стать самым мощным в мире
Тяжелый атомный крейсер ВМФ России "Адмирал Нахимов" может стать самым мощным надводным военным кораблем в мире после модернизации.
ТАСС 22:49
Армия и оружие
Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России
Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия вчера в 23:01
Авто
АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada
Концерн "АвтоВАЗ" анонсировал новый конкурс, в рамках которого любой совершеннолетний житель РФ может предложить название для грядущей новинки LADA.
Новые автомобили 22:20
Единоборства
Российский боец Токов проиграл Гонсалесу на турнире Bellator 244
Российский боец лёгкого веса Владимир Токов потерпел первое поражение в карьере.
RT на русском 20:38
Футбол
ЦСКА намерен предложить за хавбека «Спортинга» Палинью 12 млн евро
«Спортинг» рассчитывает получить за Палинью 15 млн евро. Два прошлых сезона Жоау Палинью провел на правах аренды в «Браге».
Bookmaker-ratings.ru 07:52
Игры
Ремастер Crysis выйдет на PC, PS4 и Xbox One 18 сентября
После череды переносов, Crytek назвала новую дату выхода ремастера Crysis для PC, PS4 и Xbox One — 18 сентября.
Игромания.ру 10:15
Футбол
Новиков выразил надежду на новые трансферы в «Динамо»
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков выразил надежду на новые трансферы. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Газета.Ru 01:42
Транспорт
В Москве на год из-за ремонта закрывается станция метро «Рижская»
Станция "Рижская" московского метрополитета закрывается на год с 22 августа для замены эскалаторов и ремонта вестибюля, передает РИА "Новости" сообщение столичного дептранса.
Газета.Ru 17:45
Автоспорт
Хельмут Марко заявил о недовольстве Red Bull результатами Квята
CT news вчера в 10:09
Шоу-бизнес
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Похороны вместе с панихидой пройдут в закрытом режиме. Легкоступова умерла в одной из московских больниц 14 августа.
CT news 14:38
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Уильямс» продана компании из США
Британская команда «Уильямс», выступающая в авточемпионате «Формулы 1» обрела нового хозяина.
TV BRICS 07:29