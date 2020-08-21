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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.В источнике
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РБК

Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

РБКвчера в 13:38
RT на русском

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

RT на русскомвчера в 14:20
РИА Новости

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

РИА Новостивчера в 14:00
Известия

Укутанные одним флагом: протесты в Минске перешли в беззвучный режим

Известиявчера в 14:44
Коммерсантъ

В Минске прошла массовая акция «Цепь покаяния»

Коммерсантъвчера в 15:49
Газета.Ru

Жители Минска выстраиваются в «Цепь покаяния» через весь город

Газета.Ruвчера в 13:25
ТАСС

Митингующие выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах Минска

ТАССвчера в 13:00
КП - Беларусь

В Минске проходит Цепь солидарности

КП - Беларусьвчера в 12:46

Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам
Взгляд.ру20 августа в 00:58
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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