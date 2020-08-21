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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.В источнике
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Коммерсантъ

В Минске прошла массовая акция «Цепь покаяния»

Коммерсантъвчера в 15:49
Газета.Ru

Жители Минска выстраиваются в «Цепь покаяния» через весь город

Газета.Ruвчера в 13:25
РИА Новости

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

РИА Новостивчера в 14:00
Известия

Укутанные одним флагом: протесты в Минске перешли в беззвучный режим

Известиявчера в 14:44
РБК

Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

РБКвчера в 13:38
RT на русском

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

RT на русскомвчера в 14:20
ТАСС

Митингующие выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах Минска

ТАССвчера в 13:00

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 14:32
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъвчера в 10:44
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