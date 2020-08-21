В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
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В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов.В источнике
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