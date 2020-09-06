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РБК
РБК

В Минске началась многотысячная акция протеста

Акции протеста оппозиции начались в Минске и других городах Белоруссии. Об этом сообщают белорусский портал TYT.by, а также Tlegram-канал Nexta Live. Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране накануне.В источнике
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РБК

В Минске началась многотысячная акция протеста

РБК07:10
Эхо Москвы

Сторонники белорусской оппозиции планируют в эти минуты начать марш Единства в центре Минска

Эхо Москвы07:02
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новости04:57
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020 Ранее «Рено» объявила о реорганизации структуры концерна и нынешний директор гоночной команды Сириль Абитебуль был назначен главной подразделения «Альпина».
Спорт-Экспресс05:20