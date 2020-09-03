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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
ТАСС

Мишустина в аэропорту встретит премьер Белоруссии

ТАССвчера в 04:26
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русскомвчера в 05:05
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ruвчера в 05:56
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвывчера в 07:08
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

Как говорится в сообщении РФПИ, приводимые в статье научные данные доказывают «высокую безопасность и эффективность российской вакцины», а характеристики препарата выгодно отличают его от других вакцин.
РБК07:00

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46

В ВШЭ указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата.
РБК07:00