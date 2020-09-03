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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвывчера в 07:08
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ruвчера в 05:56
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
Взгляд.ру

На какие уступки Москве согласится Лукашенко

Взгляд.ру2 сентября в 15:10
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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В Пермском крае «задним числом» отменили региональные выплаты врачам из не перепрофилированных под COVID-19 больниц

Пермские врачи из не перепрофилированных под COVID-19 больниц, переболевшие инфекцией, не получат обещанные регионом единовременные выплаты за заражение коронавирусом.
Новая газета08:25

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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В США нашли способ «оживить» МиГ-19 и МиГ-21

«Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19, и вы столкнетесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота [США], потому что он [старый советский самолет] будет намного более способным, чем сама платформа», — отметил эксперт.
Lenta.ru06:31