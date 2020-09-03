В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко
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После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Отметим, что вместе с Мишустиным на встречу прибыли многие члены российского правительства.В источнике
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Коммерсантъ3 сентября в 15:14
В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным
Эхо Москвы3 сентября в 07:08
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет
КП - Беларусь2 сентября в 12:34