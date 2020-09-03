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Piter.tv
Piter.tv

В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко

После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Отметим, что вместе с Мишустиным на встречу прибыли многие члены российского правительства.В источнике
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CT news

Российский премьер Михаил Мишустин отправляется в Белоруссию

CT newsвчера в 12:20
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъ3 сентября в 15:14
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы3 сентября в 07:08
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец3 сентября в 05:51
ТАСС

Мишустина в аэропорту встретит премьер Белоруссии

ТАСС3 сентября в 04:26
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ru3 сентября в 05:56
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости3 сентября в 05:14
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
4

The Witcher 3: Wild Hunt улучшат для новых консолей

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сообщили, что проект все же выйдет в версии для консолей нового поколения PlayStation 5 Xbox Series X. Создатели ролевого экшена разработали версию The Witcher 3: Wild Hunt с учетом всех особенностей консолей нового поколения.
Vevby.ruвчера в 16:19
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русскомвчера в 11:48
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Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам

Экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало, ранее покинувший страну из-за заведенного против него уголовного дела, объявил о работе над созданием фондов помощи белорусам.
Национальная служба новостей17:39