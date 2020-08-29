Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
Заслуженный артист Украины Сергей Михалок — бывший солист «Ляписа Трубецкого», выдвинул в президенты Белоруссии 72-летнюю писательницу Светлану Алексиевич, националистку-русофобку, члена «Координационного совета белорусской оппозиции».