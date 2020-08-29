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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске началась женская акция солидарности

Женская акция солидарности началась в субботу, 29 августа, в Минске. Протестующие собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы.В источнике
Подробнее о событии
Ореанда-Новости

В Минске проводят женскую акцию солидарности

Ореанда-Новости10:06
Lenta.ru

В Минске началась женская акция солидарности

Lenta.ru10:28
БИЗНЕС Online

В Минске проходит женский марш. На улицы вышли 10 тыс. участниц протеста

БИЗНЕС Online10:25
Эхо Москвы

Женский марш проходит сегодня в Минске

Эхо Москвы11:04
ИА Красная Весна

В Минске на площадь Победы вышли протестовать женщины

ИА Красная Весна09:52
Вести.Ru

Женщины устроили акцию на площади Победы в Минске

Вести.Ru09:45
Газета.Ru

В Минске стартовала женская акция протеста

Газета.Ru09:30

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
РИА Новости10:42
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Михалок выдвинул в президенты Белоруссии Светлану Алексиевич

Заслуженный артист Украины Сергей Михалок — бывший солист «Ляписа Трубецкого», выдвинул в президенты Белоруссии 72-летнюю писательницу Светлану Алексиевич, националистку-русофобку, члена «Координационного совета белорусской оппозиции».
Евразия Daily10:54
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