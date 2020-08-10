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РИА Новости
РИА Новости

В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости. Там находились несколько сотен сторонников оппозиции.В источнике
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Фонтанка.Ру

В Минске по протестующим и журналистам стреляют резиновыми пулями, в Бресте в милицию полетели файеры

Фонтанка.Ру16:14
РИА Новости

В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

РИА Новости15:01
Газета.Ru

Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске

Газета.Ru15:06
Дождь

В Бресте ОМОН применяет к протестующим свотошумовые гранаты и резиновые пули

Дождь14:58
Lenta.ru

В Бресте начали возводить баррикады

Lenta.ru14:54
Московский Комсомолец

В Бресте применили гранаты и резиновые пули

Московский Комсомолец14:52
Царьград

Протестующих белорусов отпугивают дымом и пулями, те строят баррикады и «прячутся по завуголлям»

Царьград15:52

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Коммерсантъ12:12
34

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известия15:45

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газета15:12
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
РИА Новости16:20

Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новости15:34

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24