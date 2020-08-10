В Минске начали применять резиновые пули против протестующих
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Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости. Там находились несколько сотен сторонников оппозиции.В источнике
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