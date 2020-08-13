В Минске начали выпускать задержанных в ходе протестов граждан
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Задержанных в ходе протестов в Минске граждан начали выпускать из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 13 июля сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». По данным канала, выпускают задержанных по одному. Всех их привлекут к ответственности по административным статьям.В источнике
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