В Минске начали выпускать задержанных в ходе протестов граждан

Задержанных в ходе протестов в Минске граждан начали выпускать из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 13 июля сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». По данным канала, выпускают задержанных по одному. Всех их привлекут к ответственности по административным статьям.