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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Минске начали выпускать задержанных в ходе протестов граждан

Задержанных в ходе протестов в Минске граждан начали выпускать из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 13 июля сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». По данным канала, выпускают задержанных по одному. Всех их привлекут к ответственности по административным статьям.В источнике
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Интерфакс

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Интерфакс01:42
Газета.Ru

В Минске начали отпускать задержанных на протестах в городе

Газета.Ru17:53
ИА Красная Весна

В Минске начали выпускать задержанных в ходе протестов граждан

ИА Красная Весна18:29
Общественная служба новостей

В Минске начали отпускать задержанных

Общественная служба новостей18:06
Rusvesna.su

СРОЧНО: Всех задержанных во время протестов в Белоруссии отпускают

Rusvesna.su18:47
Lenta.ru

Из минского изолятора начали отпускать задержанных

Lenta.ruвчера в 16:57
Life.ru

Сотни минчан снова собрались у СИЗО, пытаясь найти задержанных родных. А волонтёры приносят им продукты — видео

Life.ruвчера в 07:26

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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«Биохимик» готов обеспечить российские и зарубежные рынки лекарством от COVID-19

Результаты испытания препарата показали, что 70 процентов пациентов чувствовали улучшение состояния Завод "Биохимик" готов обеспечить российские и зарубежные рынки лекарством от коронавируса.
Pro Город Саранск04:07

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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