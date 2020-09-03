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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ru05:56
Коммерсантъ

Лукашенко и Мишустин встретились в Минске

Коммерсантъ05:51
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости05:14
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русском05:05
ТАСС

Мишустин прибыл в Минск

ТАСС05:02
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец05:51
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвы03:34
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусьвчера в 12:34

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

«Определенные силы на Западе желают рассорить Россию и Германию так, чтобы две страны больше никогда вместе не сходились», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призывы европейских и американских политиков ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Взгляд.ру04:44
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Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

Присоединиться к Фестивалю смогут не только участники и зрители, попавшие на площадку арт-кластера, но и все желающие: онлайн-трансляции ключевых событий "Тавриды – АРТ" будут доступны на страницах проекта во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Город24вчера в 04:01

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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НИИ Склифосовского не обнаружил следов «Новичка» и других ядов у Навального

3 сентября власти Германии опубликовали заявление о том, что специальная лаборатория бундесвера якобы обнаружила в образцах находящегося в коме в немецкой клинике «Шарите» Навального «однозначные доказательства» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Известия07:54
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