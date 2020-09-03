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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русском05:05
Коммерсантъ

Лукашенко и Мишустин встретились в Минске

Коммерсантъ05:51
ТАСС

Мишустин прибыл в Минск

ТАСС05:02
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ru05:56
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец05:51
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости05:14
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвы03:34
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусьвчера в 12:34

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Ведомости00:32
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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