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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАСС09:50
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русском05:05
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы07:08
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости05:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ru05:56
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец05:51
Коммерсантъ

Лукашенко и Мишустин встретились в Минске

Коммерсантъ05:51
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусьвчера в 12:34

Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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Минздрав озвучил рекомендации к вакцинации россиян от коронавируса

Минздрав России рекомендовал проходить вакцинацию от коронавируса только тем, кто не перенес это заболевание и не имеет антител, об этом говорится в обновленном списке рекомендаций ведомства.
Взгляд.ру11:25
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру1 сентября в 10:59
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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