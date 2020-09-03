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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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Российский премьер Михаил Мишустин отправляется в Белоруссию

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В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

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Газета.Ru3 сентября в 05:56
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Московский Комсомолец3 сентября в 05:51
ТАСС

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ТАСС3 сентября в 09:50
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

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