Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русскомвчера в 05:05
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
Lenta.ru

Мишустин прибыл на встречу с Лукашенко

Lenta.ruвчера в 05:47
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ruвчера в 05:56
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

Калуга, 4 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины
REGNUM07:19

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
55

Гинцбург рассказал, когда вакцинируют население от коронавируса

Большую часть населения вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Газета.Ru08:21
71

Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
РИА Новости08:03
1

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
137