Только старший iPhone 12 Pro Max будет поддерживать более скоростной 5G mmWave

Лишь один из новых смартфонов iPhone, которые Apple представит этой осенью, будет поддерживать более скоростную передачу данных в миллиметровом диапазоне (mmWave) сетей связи пятого поколения (5G).