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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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