В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
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В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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