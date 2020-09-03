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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русскомвчера в 05:05
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ruвчера в 05:56
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвывчера в 03:34
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Smith & Wesson заявил об уникальном буме продаж оружия внутри США

Ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.
Smith & Wesson заявил об уникальном буме продаж оружия внутри США
Взгляд.ру07:14
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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Министр обороны Белоруссии поблагодарил Россию и Китай за поддержку

«Глава белорусской военной делегации выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Республике Беларусь в непростое для нее время», — сказано в сообщении.
Lenta.ru08:22
4

Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

Калуга, 4 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
REGNUM07:19

В ВШЭ указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата.
РБК07:00
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
1,5K

ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от коронавируса до 2021 года

Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.
Ведомости07:24
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На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 2723, скончался 51 человек, сообщил в пятницу аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
РИА Новости08:19

Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54