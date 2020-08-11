Силовики разогнали протестующих на проспекте Дзержинского в Минске
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Сотрудники белорусского ОМОНа закончили разгонять большую группу протестующих, которые находились на проспекте Дзержинского в Минске.В источнике
С чего всё началось
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Начались стычки, идут задержания. Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.
РИА Новостивчера в 15:14
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Силовики разогнали протестующих на проспекте Дзержинского в Минске
Московский Комсомолецвчера в 16:29
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Телеканал 360°вчера в 16:11