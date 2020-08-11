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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Силовики разогнали протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

Сотрудники белорусского ОМОНа закончили разгонять большую группу протестующих, которые находились на проспекте Дзержинского в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

Начались стычки, идут задержания. Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.
РИА Новостивчера в 15:14
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Силовики разогнали протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:29
Телеканал 360°

ОМОН Белоруссии перешел в наступление. Митингующих снова начали задерживать

Телеканал 360°вчера в 16:11
News.ru

Силовики начали стрелять в протестующих в Минске

News.ruвчера в 15:43
RT на русском

ОМОН приступил к разгону протестующих в Минске

RT на русскомвчера в 15:54
Взгляд.ру

По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями

Взгляд.рувчера в 15:38
Росбалт

В Минске расстреливают протестующих, в Гродно — массовые задержания

Росбалтвчера в 15:29
РИА Новости

В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новостивчера в 15:14

СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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На западном побережье Камчатки добавили лимиты для промысла горбуши

Добавим, на сегодняшний день уловы горбуши на западном побережье Камчатки составили более 70 тысяч тонн, всего камчатскими предприятиями добыто более 123 тысяч тонн тихоокеанских лососей.
ИА Камчатка9 августа в 19:56
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