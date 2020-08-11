В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
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Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Начались стычки, идут задержания. Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.В источнике
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Силовики разогнали протестующих на проспекте Дзержинского в Минске
Московский Комсомолецвчера в 16:29