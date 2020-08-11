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РИА Новости
РИА Новости

В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

Начались стычки, идут задержания. Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.В источнике
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Московский Комсомолец

Силовики разогнали протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:29
Комсомольская правда

В Минске протестующих разгоняют резиновыми пулями

Комсомольская правдавчера в 16:15
RT на русском

ОМОН приступил к разгону протестующих в Минске

RT на русскомвчера в 15:54
Эхо Москвы

ОМОН применяет резиновые пули против протестующих в Минске

Эхо Москвывчера в 15:50
Газета.Ru

Силовики открыли огонь резиновыми пулями в Минске

Газета.Ruвчера в 15:33
РЕН ТВ

В Минске протестующих у ТЦ обстреляли резиновыми пулями

РЕН ТВвчера в 15:21
РИА Новости

В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новостивчера в 15:14

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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В Мариинке у нескольких артистов балета выявили коронавирус

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во вторник, 11 августа, заявил, что у нескольких артистов балетной труппы тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Известиявчера в 16:52

СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Банки обеспокоены проверкой ФНС счетов клиентов

По словам начальника правового управления АБР Сергея Клименко, резкая активизация налоговых органов началась после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных до 30 июня включительно.
ЦДИ ПО10 августа в 12:58
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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